2019/09/13 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / وفاء عامر

اعلنت هيئة استثمار بغداد مباشرة الشركة المنفذة لمشروع (بروج) السكني بأعمالها المتضمنة تشييد ابراج سكنية ولاول مرة في العاصمة، في وقت افصحت خلاله عن وصول اعمال مشروع مجمع الشعب السكني الى مراحله النهائية.

وقال رئيس الهيئة المهندس شاكر الزاملي في تصريح خاص ادلى به لـ"الصباح": ان الهيئة وضمن خططها الخاصة برفع مستوى السكن الحضاري في العاصمة، فقد منحت اجازة استثمارية لانشاء اول ابراج سكنية في بغداد، منوها بأن الشركة المنفذة، باشرت انشاء اعمال مشروع (بروج) السكني.

وذكر ان الابراج التي ستنفذ ضمن المشروع، ستكون بارتفاع 14 الى 26 طابقا وعلى مساحة تقدر بـ 116 دونما بالقرب من ساحة عباس بن فرناس في جانب الكرخ، مشيرا الى ان المشروع سيوفر 2650 وحدة سكنية، الى جانب مركزين، تجاري واخر صحي اضافة الى مدارس ومساحات خضراء ومواقف خاصة للسيارات، منوها بأن المشروع سيتبع احدث اساليب البناء العصري وبالتالي سيكون واجهة حضارية واعدة

في العاصمة.

على صعيد ذي صلة، اوضح الزاملي أن الشركة المنفذة لمشروع مجمع الشعب السكني في منطقة الشعب بجانب الرصافة، وصلت اعمالها الى المراحل النهائية الاخيرة، مؤكدا انه سيتم افتتاح المجمع قريبا، مشيرا الى ان المشروع عبارة عن مجمع سكني مكون من 14 عمارة مع كامل الخدمات الملحقة بها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشييد أبراج سكنية في بغداد) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشييد أبراج سكنية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).