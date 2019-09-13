الاسبوع الحالي.. إجراء القرعة العلنية للمتقدمين لتعيينات التربية

2019/09/13 | 23:32

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بغداد/ الصباح

حددت محافظة بغداد، الاسبوع الحالي موعدا لإجراء القرعة العلنية للمتقدمين لتعيينات مديريات تربية بغداد الست وإعلان الاسماء الفائزة.

وقالت المحافظة في بيان صحفي: ان "اللجنة المركزية حددت بعد غد الاثنين الساعة العاشرة صباحا لتربيات الكرخ الاولى والثانية والثالثة لإجراء القرعة العلنية في مديرياتهم للدرجات المشمولة بنظام القرعة وإعلان الاسماء الفائزة في المكان نفسه، في حين حدد الثلاثاء الموافق 17 /9 /2019 موعدا لإجراء القرعة العلنية لمديريات تربية الرصافة الاولى والثانية والثالثة".

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