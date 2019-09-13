إشارات غريبة من الفضاء يلتقطها أضخم تلسكوب في العالم

2019/09/13 | 23:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

تمكن التلسكوب الصيني الاضخم في العالم من التقاط إشارات يحتمل أن مصدرها يبعد عن الأرض 3 مليارات سنة ضوئية.

ورصد علماء صينيون في شهري

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