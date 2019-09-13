2019/09/13 | 23:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن اليوم الجمعة، اعتقال عصابة تتاجر بالمخدرات في البصرة.

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