اليوم.. ملعب الكوت يحتضن مباراة السوبر بين الشرطة والزوراء

2019/09/14 | 00:04

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بغداد / احسان المرسومي

الكوت / حسن شهيد العزاوي

يحتضن ملعب الكوت الاولمبي في السادسة من مساء اليوم السبت لقاء السوبر الذي يجمع بطل الدوري الشرطة مع بطل الكاس الزوراء ، وهذه المباراة تقام عادة قبل انطلاق منافسات الدوري الممتاز من كل عام .

وجاءت تسمية ملعب الكوت مسرحا للمباراة بعد شد وجذب بين طرفي المباراة واتحاد الكرة الذي قرر مؤخرا اقامتها في ملعب الكوت، بيد ان الاتحاد واجه اعتراضا من قبل ممثلي الفريقين بسبب عدم وجود فنادق تستضيف الفريقين في الكوت ، الا ان الحل جاء بمبادرة من محافظ الكوت الذي ابدى استعداده وقدرة المحافظة على احتضان المواجهة ، مؤكدا وجود فنادق قادرة على استضافة الفريقين وانصارهم.

وعد الاتحاد الفريق الذي لم يحضر مباراة اليوم خاسرا ويتوج باللقب الفريق الحاضر الى الملعب، وكانت ادارتا الفريقين قد تبادلتا الاتهامات بشأن رغبتهما بإقامة المباراة، واتهام الاخرى بعرقلة إقامتها .

يذكر ان اتحاد اللعبة قرر عدم اقامة مباراة السوبر في ملعب الشعب وذلك لاجراء اعمال الصيانة الدورية له قبل انطلاق منافسات دوري الكرة، ما جعل الاتحاد يوجه انظاره الى ملاعب جاهزة في محافظات قريبة .

يذكر ان ملعب الكوت من الملاعب الجميلة التي انشأتها وزارة الشباب مؤخرا، ويستضيف الملعب حدثا مهما كمباراة كاس السوبر لاول مرة .

على صعيد محافظة واسط فقد اعلنت الاخيرة عن انتهاء جميع الاستعدادات اللازمة لاقامة المباراة ، وقال محافظ واسط الدكتور محمد جميل المياحي لـــ(الصباح الرياضي): ان الاتحاد العراقي المركزي بكرة القدم، وافق على طلبنا باقامة مباراة السوبر بين ناديي الزوراء والشرطة على ساحة ملعب الكوت الاولمبي من باب الانصاف لمحافظتنا التي تتمتع بالامن والامان وبشبابها المحب لرياضة كرة القدم، وعملا بما هو سائد في كبريات الدوريات العالمية باقامة نهائي البطولات في مدن غير العاصمة.

واضاف ان الادارة المحلية انتهت من تشكيل غرفة عمليات لتنظيم مداخل ومخارج الملعب والية استقبال الرياضيين والمشجعين من جميع المحافظات الاخرى لنجاح هذا الحدث الرياضي المهم والانتهاء من الاستعداد لاحتضان المباراة وتوفير جميع الامكانيات وعلى اعلى مستوى، مشيرا الى ان هذه المباراة تمثل قمة الموسم الرياضي من خلال لقاء نادي الشرطة بطل الدوري العراقي بنادي الزوراء بطل

كأس العراق.

واوضح ان اختيار ملعب الكوت الاولمبي لاحتضان المباراة يأتي تمهيدا لرفع الحظر عن الملعب امام المباريات الرسمية والدولية، معبرا عن شكره وامتنانه من جميع الجهات التي وقفت مع رغبة الجماهير الرياضية بشكل عام وجماهير واسط بشكل خاص من اجل استحصال الموافقات الخاصة باقامة مباراة السوبر على ملعب الكوت الاولمبي.

من جهة اخرى اطلق شباب واسط الرياضي خلال المواقع الالكترونية هاشتاك //فرحانين بجيتكم// تعبيرا عن مدى حب الجمهور واستعداده لاستقبال الضيوف من باقي المحافظات.

وقال رئيس رابطة مشجعي نادي الزوراء رحيم راهي لـــ(الصباح الرياضي): ان الجماهير الرياضية في واسط اطلقت عبر صفحات التواصل الاجتماعي هاشتاك //فرحانين بجيتكم// لاننا سعداء جدا بحضور المشجعين من باقي المحافظات الى مدينة الكوت وستكون قلوبنا مفتوحة قبل بيوتنا، وسنحتضن الجميع بلا استثناء.

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