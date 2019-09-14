النفط يغلق منخفضا وينهي الأسبوع على خسائر

2019/09/14 | 00:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تراجعت أسعار النفط الجمعة وأنهت الأسبوع على خسائر بينما طغت المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي على تلميحات إلى تقدم في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 16 سنتا إلى 60.22 دولار للبرميل في حين هبطت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 24 سنتا لتغلق عند 54.85 دولار للبرميل.وينهي برنت الأسبوع على خسارة قدرها 2.1 في المئة، هى الأولى في خمسة أسابيع، فيما هبط الخام الأميركي حوالي 3 في المئة على مدار الأسبوع في أول خسارة في ثلاثة أسابيع.ويستعد أكبر اقتصادين في العالم لمحادثات جديدة ويرسلان لفتات تصالحية قبل أحدث جولة في المفاوضات.أخبار ذات صلةوقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية إن الصين ستستثني بعض المنتجات الزراعية من رسوم جمركية إضافية على بضائع أمريكية.لكن أسعار النفط تبقى تحت ضغط من القلق بشأن توقعات أضعف للطلب على الخام قد تؤدي إلى وفرة محتملة في المعروض.وصعدت أسعار برنت حوالي 12 في المئة منذ بداية 2019 بدعم من اتفاقية أوبك وحلفائها لخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا.انتهى

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