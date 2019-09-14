2019/09/14 | 00:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} توصلت دراسة حديثة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة بسبب التغير المناخي يمكن أن يهدد بقاء السحالي.

وأظهرت الدراسة، التي شارك فيها فريق دولي بالتعاون مع مركز البحوث للتنوع البيولوجي والموارد الوراثية في البرتغال، أن ارتفاع درجات الحرارة والمرتبطة بالتغيرات في هطول الأمطار وفقدان الموائل يتسبب في تناقص أعداد السحالي.وأشارت صحيفة "بورتوجال نيوز" البرتغالية إلى أن 45 باحثا من 17 دولة شاركوا في دراسة التحليل الجيولوجي وعلم وظائف الأعضاء لمجموعة من السحالي على نطاق واسع في جميع أنحاء أوروبا وآسيا وأفريقيا.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإنقراض يهدد السحالي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإنقراض يهدد السحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).