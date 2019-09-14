تشييد أبراج سكنية لأول مرة في بغداد

2019/09/14 | 00:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة استثمار بغداد مباشرة الشركة المنفذة لمشروع (بروج) السكني بأعمالها المتضمنة تشييد ابراج سكنية ولاول مرة في العاصمة.

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