الادعاء العام يطالب مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب فائق الشيخ علي

2019/09/14 | 00:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء النيابية، اليوم الجمعة، أن الادعاء العام طلب من مجلس النواب رفع الحصانة عن النائب فائق الشيخ علي، داعيا رئيس المجلس محمد الحلبوسي عرض الامر على اعضاء المجلس غدا.

وقال رئيس اللجنة النائب عبد الإله النائلي، في بيان صحفي، إن “الادعاء العام يطلب من مجلس النواب رفع الحصانة عن النائب فائق دعبول لتمجيده ب‍حزب البعث، وذلك بطلب من رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية”.

ودعا النائلي رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الى “عرض هذا الامر على المجلس في جلسة السبت “.

ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب جلسته يوم غد السبت الموافق 14 ايلول 2019.

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