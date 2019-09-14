2019/09/14 | 01:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [واسط-اين]كشف محافظ واسط محمد جميل المياحي، استعدادات المحافظة لإقامة مباراة السوبر غداً السبت.

وقال المياحي في تصريح صحفي ان" جميع الاستعدادات الأمنية والخدمية والفنية جاهزة لنهائي السوبر"، مشيرا الى" وجود حالة استنفار كاملة في المحافظة لتقديم الأفضل".وأضاف" إقامة مباراة نهائي السوبر في واسط رسالة بانها محافظة كبيرة ومستقرة امنياً"، لافتا الى" اننا نطمع ان تكون استثمارية في المستقبل".وتابع المياحي" لا توجد هناك مخاوف امنية، فلدينا أجهزة امنية وخطة تم الاعدادها بشكل كامل"، داعياً الجمهور الذي لا يملك بطاقات الدخول للملعب الى" عدم التوافد لعدم حدوث مشاكل وتفادي الاختناقات".واختتم المياحي بالقول" ستنقل المباراة عبر وسائل الاعلام بشكل مباشر".يخوض فريق الزوراء وفريق الشرطة لكرة القدم، مساء غد السبت مباراة كأس السوبر العراقي.وسيكون ملعب الكوت الاولمبي مسرحاً للقمة الكروية التي تجمع بطل الدوري {الشرطة} وبطل الكأس {الزوراء} في تمام الساعة السادسة مساءً.ان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ واسط :جميع الاستعدادات لاستضافة كاس السوير العراقي اكتملت في المحافظة) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ واسط :جميع الاستعدادات لاستضافة كاس السوير العراقي اكتملت في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).