العثور على حيوان منتج لأعلى شحنة كهربائية على وجه الأرض!

2019/09/14 | 01:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كشفت أبحاث الحمض النووي عن نوعين جديدين تماما من ثعبان البحر في حوض الأمازون، بينها من هو قادر على إنتاج صدمة كهربائية قياسية.

ويقول

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