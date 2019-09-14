ايران تطالب كندا بإعادة ممتلكاتها فورا

2019/09/14 | 01:15

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نددت الخارجية الايرانية ببيع السلطات الكندية لللمباني الثقافية الايرانية مؤكدة أنه اجراء غير قانوني وينتهك القوانين الدولية.وذكر المتحدث باسم الخارجية الايرانية أنه لن

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