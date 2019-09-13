2019/09/14 | 01:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رعد الإبراهيم

جودي علي بقبلة فانيراضيا بما لي تجودينفبعضك للفؤاد مسرةوالاخر منك..فرحة للعينانصفي عاشق هام بكفما احلاك ..من تنصفينحطي رحالك عند شواطئيفشواطئي ضمئى للحنينواجمعي خصالك بواحدةٍفموعدنا ليلا..كما تودينانا وانت..وسواد ليلٍومشاعرُ من الحب والانينانا وانت..والشيطان ثالثناوقرصات بردٍ تضم جسدينكيف لا وانت مهوٌوسة بيفلا تبخلي..



بما تجودين

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