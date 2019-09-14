قبل قرار محكمة كاس.. محامي اتحاد الكرة يعلن الانسحاب

2019/09/14 | 01:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلن محامي اتحاد الكرة العراقي نزار احمد، السبت، انهاء علاقته بالاتحاد كلياً.

وقال أحمد في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، "منذ هذه اللحظة انهي علاقتي كليا بالاتحاد العراقي لكرة القدم ومنذ هذه اللحظة أنا غير مسؤول عن أي فعل أو تصرف أو إجراء أو قرار يتخذه الاتحاد العراقي لكرة القدم".وأضاف ان "أي كلام او تصريح انشره سوف يكون بصفتي الشخصية فق".ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تتناقل فيه وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي انباء عن نية اتحاد الكرة العراقي اعلان استقالة جماعية قبيل صدور قرار محكمة كاس بخصوص قضية الدولي السابق عدنان درجال واعتراضه على انتخابات اتحاد الكرة، وقضايا تزوير وثائق تتعلق بدرجال ما ادى الى منعه من خوض الانتخابات.انتهى

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