أسرار اجتماع اتحاد كرة القدم في الدوحة : مسعود يستقيل الاحد بدلا من إيداعه السجن .. ودرجال يقود التغيير

2019/09/14 | 01:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : اعلن الصحفي الرياضي المعروف علي نوري عن اسرار الاجتماع الذي جمع رئيس اتحاد الكرة العراقي عبد الخالق مسعود من جهة و الكابتن عدنان درجات من جهة أخرى على خلفية الدعوى التي يقيمها درجات و يتهم فيها مسعود و فريقه بالتزوير ..وجاء في تغريدته الآتي : انه سيتم تنحي اتحاد الكرة من […]

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