2019/09/14 | 01:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : دخلت جامعة بغداد و الجامعة التكنولوجية ضمن ١٠٠٠ جامعة بين الأفضل في العالم بعد غياب دام سنوات ، ورغم ان وضع الجامعتين في التصنيف لايزال بعيدا عن الجامعات العربية الأخرى الا ان دخول الجامعتين وخاصة جامعة بغداد يمثل انتقالة مهمة في الوسط البحثي .و تسيطر الجامعات الخليجية على المراتب الأولى لأفضل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (‏⁧‫#جامعة_بغداد‬⁩ تدخل تصنيف التايمز البريطاني للمرة الثانية على التوالي ‏لأفضل الجامعات العالمية بأصداره السادس عشر للعام 2020) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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