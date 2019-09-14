دعوات حقوقية لمعالجة ندرة مرافق المياه النظيفة في اليمن

2019/09/14 | 01:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

سلطت منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، الضوء على تدمير التحالف بقيادة السعودية والإمارات في اليمن لمرافق توفير مياه الشرب

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