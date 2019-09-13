2019/09/14 | 01:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نور البابلي

عندما أبصرُ فيض صبرييغوصُ حتى شِغافُ القلبِ يَنسملُأَمشي مُكابرة وطوقكَ حوليوصوت حاديك يحدوني وجرحكَ نازف خضلُودار دولاب للكونِ مسرى يُضاعفُ أسايَّ قدروصبري والأسى كلُ لهُ أجلُشكراً لكل الذي بي فعلتهدمٌ يَموجُ جرحي إذا يَستكينُ بجوفِ الروحِ يَنهملُ لقد نظرتُ الى دنيا وأنتَ مازلتَ تُوميءُ لي ودمعي ملىء العين يَشتعلُأنا أسأل هَلْ كانت مُصادفهأنت تحكم طوق الموتُ مُبتهجا وأوجاعي من جرحكَ كلها عِللُسوفَ أطوي صفحتك وأصيحُ رُعباً وينطوي من توجعي هذا الضميروأمخض الأمرُ لاعتبٌ ولا زعلٌ ويغتدي كل شعريوتغتدي أحرفي صوت الحمام وخير مافيها أنها فيكَ تكتهلُيامنجمَ العمر يابدئي وختامي ياشيبَ رأسي هل تُكرم بألفِ عُذرٍ بِلمحِ العين وهي تَبتهلُ

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