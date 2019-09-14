اصابة ستة اشخاص بحادث في السليمانية

2019/09/14 | 02:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية مرور ادارة منطقة “گـرمیان” يوم الجمعة عن اصابة ستة اشخاص بحادث سير على طريق كلار – دبرنديخان.

وذكرت المديرية في بيان اليوم ان عجلتين احداهما نوع (كيا سپورتاج)، والاخرى نوع (كيا سورينتودا) اصطدمتا على الطريق المذكور.

نوه البيان الى ان الحادث اسفر عن اصابة ستة اشخاص.

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