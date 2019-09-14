زياد عبد الفتاح الاسدي - بريطانيا ... حرب برلمانية حول الخروج من الاتحاد الاوروبي ....!!!!

2019/09/14 | 02:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زياد_عبد_الفتاح_الاسدي قبل التعرض لهذا المقال أود أن اشير الى مقالين (الرابطين في نهاية المقال) تم نشرهما في صيف 2016 , وهما يتعرضان لتداعيات الاستفتاء البريطاني الذي جرى عام 2016 للخروج من الاتحاد الاوروبي , وتأثير هذا الخروج في إضعاف الاتحاد الاوروبي عموماً وبالتالي الهيمنة الاوروبية والامريكية على المسرح السياسي العالمي بما في ذلك الشرق الاوسط والمشرق العربي ..كما يُشير أحد هذين المقالين بأن نتيجة الاستفتاء البريطان......

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