2019/09/14 | 02:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #طلال_الربيعي نشر وينشر الدكتور كاظم حبيب سلسلة مقالات بعنوان "هل من حلول عملية لمحنة قوى التيار الديمقراطي في العراق؟" وهذا هو تعليقي على ما نشر لحد الآن.---------الاستاذ العزيز الدكتور كاظم حيبيب المحترم و كل القراء الكرام!للاسف الشديد, يبدو لي انك, د.
كاظم حبيب, تركز على عوامل تنظيمية واخرى شخصية في ما تسميه "محنة قوى التيار الديمقراطي"! واني اود, في هذه العجالة, التركيز على مصط......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#طلال الربيعي - بيع -التيار الديموقراطي!- نفسه الى -مفستوفيليس-!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كاظم حبيب, تركز على عوامل تنظيمية واخرى شخصية في ما تسميه "محنة قوى التيار الديمقراطي"! واني اود, في هذه العجالة, التركيز على مصط......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#طلال الربيعي - بيع -التيار الديموقراطي!- نفسه الى -مفستوفيليس-!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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