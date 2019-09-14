2019/09/14 | 02:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلال_الربيعي نشر وينشر الدكتور كاظم حبيب سلسلة مقالات بعنوان "هل من حلول عملية لمحنة قوى التيار الديمقراطي في العراق؟" وهذا هو تعليقي على ما نشر لحد الآن.---------الاستاذ العزيز الدكتور كاظم حيبيب المحترم و كل القراء الكرام!للاسف الشديد, يبدو لي انك, د.كاظم حبيب, تركز على عوامل تنظيمية واخرى شخصية في ما تسميه "محنة قوى التيار الديمقراطي"! واني اود, في هذه العجالة, التركيز على مصط......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#طلال الربيعي - بيع -التيار الديموقراطي!- نفسه الى -مفستوفيليس-!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#طلال الربيعي - بيع -التيار الديموقراطي!- نفسه الى -مفستوفيليس-!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).