2019/09/14 | 02:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

توصل علماء متخصصون من جامعة أوبسالا في السويد إلى نتيجة تفيد بأن الدهون البطنية تشكل خطورة خاصة على النساء.

ومن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما تأثير كيلوغرام واحد من دهون الكرش على حياتنا؟!) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما تأثير كيلوغرام واحد من دهون الكرش على حياتنا؟!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).