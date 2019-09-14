2019/09/14 | 02:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العرب يعيشون في عصور السطوة , وليسوا في العصور الوسطى كما يظن الكثيرون ويكتبون ويحللون وينظرون.

العرب يعيشون في القرن الحادي والعشرين بكل معطياته وتطلعاته , ويتنعمون بإرادة السطوة الفاعلة فيهم , فهم المنهوبون المسلوبون المنشغلون ببعضهم , لكي يتحقق أعظم إستحواذ على ثرواتهم وحقوقهم وما يمت بصلة إليهم.

فلكي تسطو على أية أمة , عليك أن توفر فيها ما تتلهى به , لكي تخلو لك الدار وتفعل ما تشاء من الأعمال اللازمة للسطو الخلاق.

ومن أفضل آليات التلهي والإشغال التي تجعل عمليات السطو حرة وآمنة , هو الدين المسيس , ولهذا صارت الأمة عبارة عن مقاطعات بعهدة عمامة , وكل منها محكوم بآلية خفية وجلية لتمرير ما يحقق السطو المريح.

فالمجتمع في معظمه وخصوصا الذي يتوطن أرضا غنية بالثروات ومصادر الطاقة , عبارة عن رقعة تتوزع عليها الأرقام وتنشغل ببعضها وتتخلى عن وطنها , وتنهمك بالمحق الذاتي والموضوعي.

ويأتي في مقدمة الآليات النافعة للسطو , الطائفية والمذهبية والتفاعلات السلبية بأنواعها ما بين أبناء المجتمع , ووفقا لذلك يتحقق الإستثمار بالقبلية والعشائرية والحسب والنسب , وتصنيف المجتمع إلى طبقات بعضها الخواص وأكثرها العوام , والخواص هو المؤهلون لتنفيذ مشاريع السطو المريح , لأن العوام ما هم إلا قطيع يثاغي ويتبع الخواص , الذين تعمموا ولصّقوا اللحى وطرروا الجباه , لكي يتظاهروا بما ليس فيهم , لكنه يساهم بإمتلاء جيوبهم النهمة.

وعليه فأن ما هو قائم سيكون دائما لما يحققه من مكاسب ومعطيات تخدم مناهج ومشاريع السطو الذي ما عاد مسلحا , وإنما غانما وسالما لأن المفعول به صار أميرا وسيدا في القطيع الراتع , ويتوسل بالساطي ويتقرب إليه بالقرابين البشرية , لكي يتأمن سطوه ويضع في جيبه المهين ما يريد , وبهذا يكون الهدف قد تحول إلى طاقة ذاتية لتمزيق ذاتها , وتحقيق أماني مستهدفها.

وما يجري في ديار العرب فظائع سطوٍ فتاكٍ ومروعٍ , يقوم بها الناس المستهدفون والمسخرون لتنفيذ المشاريع والأجندات والأهداف المرسومة بإحكام وإضرام.

فهل سيدرك العرب أنهم يحترقون بجحيم الحطام؟!!

د-صادق السامرائي

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