2019/09/14 | 02:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى

أفاد مراسل"العهد نيوز" في ديالى ، اليوم السبت، عن أسعاف 4 مصابين أثر اصطدام شاحنتين شرق ديالى.

وقال مراسلنا ان: طبابة اللواء 28 في

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