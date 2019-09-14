فريق الجزيرة يتطلع للفوز بمباراته الأولى ضمن منافسات كأس محمد السادس للأندية الأبطال

2019/09/14 | 03:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبوظبي، 13 سبتمبر 2019: أصر مدرب فريق الجزيرة الهولندي يورغن ستريبل على أن فريقه قادر على التعامل مع الظروف وغياب عدد من اللاعبين الرئيسين من تشكيلة الفريق في مواجهة فريق النصر العماني في مباراته الافتتاحية لمنافسات كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

واتجه فخر أبوظبي إلى مسقط بغياب كل من النجمين الدوليين علي مبخوت وخلفات مبارك، بالإضافة إلى نجم الفريق الجديد عمر عبد الرحمن في مباراة الذهاب يوم السبت للعب الجولة الأولى من البطولة التي تقام على مدار 32 جولة.

وأبدى ستريبل ثقته بقدرة الفريق على تحقيق الفوز مع وجود المهاجم البرازيلي كينو والمغربي مراد باتنا والمهاجم الشاب زايد العامري ليشكلوا خط الهجوم، وأضاف خلال المؤتمر الصحفي السابق للمباراة: “لن نتراجع عن اسلوبنا الهجومي خلال المباراة، وسنحاول تحقيق أكبر قدر من الفرص والأهداف من اللحظة الأولى للمباراة لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة.

وأضاف:” انضم عدد كبير من لاعبي التشكيلة الأساسية للدفاع عن ألوان المنتخب الإماراتي.



منهم المهاجم النجم علي مبخوت وحامل جائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي خلفان مبارك، بالإضافة إلى أن عموري (عمر عبد الرحمن) يعمل حالياً على تحقيق لياقته الكاملة، وشعرنا أنه من الأفضل أن لا يشارك في المباراة في سبيل تجهيزه التام للموسم”.

وشدد الهولندي يورغن على أن لاعبيه لن يدخلوا أرض الملعب إلا لتقديم الأفضل وتحقيق الفوز.



وقال: ” هذه مباراة جديدة لبطولة جديدة، ونحن نركز على الفوز بكل مباراة نلعبها وهذا يشمل هذه المباراة.



لن تكون المواجهة مع النصر سهلة، لكننا قمنا بدراسة فريقهم ومتابعة أدائهم، ولا شك بأن لاعبي الجزيرة سيقاتلون من أول إلى آخر دقيقة في عمر المباراة”.

وأضاف مدافع الجزيرة محمد فوزي بأن زملائه في الفريق مستعدين للتحدي ضد فريق النصر العماني، وقال: “هذه المباراة مهمة بالنسبة لنا للاستعداد لدوري الخليج العربي، وبالرغم من كون المباراة ستكون على أرضهم سنقدم أفضل أداء لدينا لتحقيق الفوز”.

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