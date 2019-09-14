2019/09/14 | 04:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجيش الليبي يحبط هجوما خططت له تركيا..ومولته قطر أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، أن الجيش أحبط هجوما جويا وبريا ضد قاعدة الجفرة وسط ليبيا، مؤكدا أن تركيا وقطر متورطتان في الهجوم.وفي بيان تلاه المسماري على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، أكد الجيش الوطني الليبي "الانتصار" على الميليشيات الإرهابية والمرتزقة الذين حاولوا القيام بهجوم بري وجوي على قاعدة الجفرة بكامل إمكانياتهم.وأضاف المسماري أن الهجوم "محاولة يائسة منها (الميليشيات الإرهابية) للتأثير على الجيش الوطني الليبي، وذلك بعد أن منيت بخسائر فادحة في محاور القتال في طرابلس".وشدد المتحدث باسم الجيش الليبي على أن القوات المسلحة صدت الهجوم في مراحله الأولى، أي قبل أن تصل الطائرات إلى القاعدة وفي مناطق حشد القوات، مما يظهر قدرة الجيش الوطني على كشف أي مخطط ".وأكد المسماري إسقاط 3 طائرات مسيرة تركية حاولت الإغارة على القاعدة، فضلا عن قصف تجمع إرهابي في سرت كان ينوي الاقتراب منها، مشيرا إلى أن التجمع كان يشمل 19 آلية، وتم تدميره،وأضاف أن الجيش دمر تجمعا آخر للميليشيات، يضم 15 آلية في منطقة أبو نجيم في شمالي ليبيا.وقال المسماري إن التخطيط لهذا الهجوم تم في تركيا، فيما وفرت قطر ملايين الدولارات للجماعات الإرهابية من أجل شن الهجوم على القاعدة، التي أكد أنها لم تتعرض لأي ضرر.

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