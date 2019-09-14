2019/09/14 | 04:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتخابات تونس..80 % من مراكز اقتراع الخارج فتحت أبوابها قالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، إن نسبة 80 بالمائة من مكاتب الاقتراع للانتخابات الرئاسية في الخارج قد فتحت بعيد منتصف يوم الجمعة.وأوضح نبيل بفون رئيس الهيئة، أن 43 مركز اقتراع قد أصبحت مفتوحة أمام الناخبين التونسيين بالخارج، في أول أيام الاقتراع التي ستجرى على مدى 3 أيام.وانطلق تصويت التونسيين بالخارج، الجمعة، من مركز التصويت الوحيد في أستراليا، وفق فيديو نشرته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.وتواصل توافد الناخبين التونسيين المتواجدين خارج تونس في 44 بلدا لمدة 3 ايام، ويغلق آخر مكتب تصويت في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية يوم 16 سبتمبر الجاري بتوقيت تونس.وحسب إحصائيات نشرتها هيئة الانتخابات في تونس، يبلغ عدد مراكز التصويت في الخارج 302 مركزا، أما عدد الناخبين فهو 386053 ناخبا، غالبيتهم من الفئة العمرية من 26 إلى 45 سنة.وسيصوت هؤلاء طيلة أيام 13 و14 و15 سبتمبر الجاري، من الثامنة صباحا إلى السادسة مساء بالتوقيت المحلي للبلد المعني، في القنصليات والبعثات الدبلوماسية ومراكز هيئة الانتخابات في الخارج، لاختيار رئيس الجمهورية القادم للسنوات الخمس المقبلة من ضمن 26 مرشحا.وينتخب التونسيون في الداخل يوم الأحد 15 سبتمبر، على أن يكون السبت يوم الصمت الانتخابي، في حين من المنتظر أن يتم الإعلان عن النتائج الأولى لهذه الانتخابات الثلاثاء.

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