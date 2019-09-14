عادل صوما - -غَزَل البنات- أيقونة مصر والمتمصرين

2019/09/14 | 05:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عادل_صوما عُرض فيلم "غَزَل البنات" لأول مرة يوم الخميس 22 أيلول/سبتمبر 1949 في دارعرض ستوديو مصر وكان ولم تزل على شريطه ترجمة فرنسية، فمصر آنذاك كانت تتحدث بأربعة لغات في البيوت وكانت الفرنسية أوسعها انتشارا، وتوالت العروض يوم الاثنين 26 أيلول/سبتمبر فى دور عرض سينما ريتس بالاسكندرية وسينما فريال ببور سعيد وسينما مصر بطنطا وسينما ريفولي ببيروت، ولم يتوقع العاملون في الفيلم أن يحل هذا الفيلم تاسعاً على لائحة......

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