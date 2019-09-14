2019/09/14 | 05:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #خالد_حسن_يوسف # ماهية العام الميلادي الحبشي.العام الميلادي الحبشي خاص بقوميات التجري والأمهرة وتجرينيا اريتيريا، والذين يدينون بالمذهب الأرتدوكسي المسيحي ومعهم الكنائس الشرقية الأرتدوكسية، وخلال توسع الأحباش تمكنوا من التبشير في أوساط العديد من قوميات القرن الافريقي وأبرزها قومية الأورومو، ومع توغل البعثات التبشيرية الأوروبية لاسيما الكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية، أتبع الكثير من الأحباش بدورهم تلك ا......

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