عمران خان: حملة الهند في كشمير ستدفع مزيدا من المسلمين للتطرف

2019/09/14 | 05:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في كلمة ألقاها اليوم الجمعة إن حملة الهند على المحتجين والمعارضة في كشمير ستدفع المزيد من

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