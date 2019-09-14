2019/09/14 | 05:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدن – قالت مصادر سياسية قريبة من حوار جدة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي إن الحوار غير المباشر لا يزال يدور

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانتقالي الجنوبي يحبط مناورات حزب الإصلاح في حوار جدة) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانتقالي الجنوبي يحبط مناورات حزب الإصلاح في حوار جدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).