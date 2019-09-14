الحكومة أمام طريق مسدود

2019/09/14 | 05:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مؤيد عبد الستار

تشير الازمة الحالية الى ان حكومة عادل عبد المهدي أصبحت أمام طريق مسدود لاتستطيع التقدم فيه خطوة الى أمام ولم يبق لها الا

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