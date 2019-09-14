استشهاد 6 جنود إماراتيين في حادث تصادم

2019/09/14 | 05:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهاد 6 جنود إماراتيين في حادث تصادمدبي – أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية عن استشهاد 6 عناصر من جنودها نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية “أثناء أدائهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات”.وأن الجنود الشهداء هم: النقيب سعيد أحمد راشد المنصوري، الوكيل أول علي عبدالله أحمد الظنحاني، الوكيل أول زايد مسلم سهيل العامري، الوكيل أول صالح حسن صالح بن عمرو، الوكيل أول ناصر محمد حمد الكعبي، والرقيب سيف ضاوي راشد الطنيجي.ولم تذكر القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية مكان حادث التصادم، إلا أنها تقدمت بتعازيها ومواساتها إلى ذوي الضحايا.

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