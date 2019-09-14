بغداد الرشيد .. وهَرطَقات الفُرْس بقلم مكي معتز الجميل

2019/09/14 | 05:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لَمْ أَكُن أعرف أنَّ التعدي على حُريات الآخرين والتجاوز عليهم رجولة ولكنه اليوم كذلك !!! ففي الكثير من المُجتمعات والشعوب يوجد بين شرائِحهم التخلف والجهل ولكن الخطير بالموضوع أن هذه...أكمل القراءة ←

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