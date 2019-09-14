عبد المهدي وغياب البديل المزعوم

2019/09/14 | 05:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خليل ابراهيم العبيدي ذكرت بعض المصادر وجود النية لاستبدال عبد المهدي لتدني نسب الإنجاز في برنامجه الحكومي، ، والغريب ان الساهرين على هذه العملية المملة يخفون فشلهم بستار فشل عبد...أكمل القراءة ←

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