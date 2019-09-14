نتنياهو آيل للسقوط

2019/09/14 | 06:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- «إسقاط نتنياهو».«إسقاط اليمين الفاشي».«إسقاط الليكود»...وغيرها، كلها شعارات انتخابية أطلقها خصوم رئيس حكومة العدو الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من دون أن يفلحوا في تحقيق

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