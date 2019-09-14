"حكايا القلب" جديد الفنانة السورية فايا يونان

2019/09/14 | 06:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "حكايا القلب" جديد الفنانة السورية فايا يونانأحيت الفنانة السورية فايا يونان حفلا ضمن فعاليات مهرجان الياسمين بدمشق، وقالت النجمة خلال المؤتمر الصحافي إن كل أغنية تغنيها تحاول أن يكون لها هدف أو رسالة، وأنها هذه السنة ستغني ألبوما جديدا كاملا هو "حكايا القلب" لأول مرة بسوريا.

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