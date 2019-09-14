إسبانيا والأرجنتين إلى نهائي مونديال السلة

2019/09/14 | 06:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسبانيا والأرجنتين إلى نهائي مونديال السلةبكين – بلغت إسبانيا المباراة النهائية لكأس العالم في كرة السلة للمرة الأولى منذ 13 عاما، بفوزها على أستراليا 95-88 بعد شوطين إضافيين الجمعة في الدور نصف النهائي في بكين.وهي المرة الأولى التي تبلغ فيها إسبانيا النهائي منذ تتويجها الأخير.وعاد المنتخب الإسباني من بعيد في المباراة التي تخلف في معظم أوقاتها عندما تمكن من إدراك التعادل 70-70 ثم تقدم بفارق نقطة واحدة اثر رمية حرة لمارك غاسول قبل ثماني ثوان من النهاية.ثم سنحت الفرصة أمام نجم سان أنطونيو سبيرز باتي ميلز لمنح التقدم لأستراليا قبل نهاية المباراة بخمس ثوان عندما حصل على رميتين حرتين أضاع واحدة منها لتتعادل الكفتان ويخوض المنتخبان شوطا إضافيا.وكان التعادل سيد الموقف مجددا في الشوط الإضافي الأول حيث أهدر الأسترالي ماتيو ديلافيدوفا فرص حسم النتيجة لفريقه في الثانية الأخيرة، لتمتد المباراة إلى شوط ثان حسمه الإسبان بفارق سبع نقاط، ليكرروا فوزهم على أستراليا في المباراة على برونزية دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2016 في ريو دي جانيرو.فرض المخضرم غاسول (34 عاما) الذي توج بطلا للدوري الأميركي للمحترفين في صفوف تورونتو رابتورز، نفسه نجما للمباراة بتسجيله 33 نقطة ولعب دور المنقذ في الأوقات الحاسمة ليساهم بشكل كبير في بلوغ منتخب بلاده مباراة القمة.وساهم لاعب فينيكس صنز ريكي روبيو، أحد أربعة لاعبين إسبان في الدوري الأميركي للمحترفين إلى جانب غاسول والأخوين خوانشو (دنفر ناغتس) وويلي هرنان غوميز (تشارلوت هورنتس)، بدور كبير في فوز فريقه بتسجيله 19 نقطة مع 12 تمريرة حاسمة.ولخص غاسول حال فريقه خلال المباراة قائلا “حافظنا على إيجابيتنا ولم نتحسر على شيء”.أما أبرز لاعبي أستراليا فكان ميلز الذي سجل 34 نقطة.وأكدت إسبانيا مرة جديدة ثبات مستواها في البطولات الكبرى في السنوات الـ15 الأخيرة حيث توجت بطلة لأوروبا ثلاث مرات وأحرزت ثلاث ميداليات أولمبية بينها فضيتان. خاضت إسبانيا غمار البطولة من دون لاعبين مؤثرين في صفوفها أبرزهم القائد الأسطوري باو غاسول (39 عاما) الشقيق الأكبر لمارك، والذي خضع لعملية جراحية في ساقه.ويذكر أن لاعبين اثنين في صفوف الفريق الحالي توجا باللقب العالمي عام 2006 وهما مارك غاسول ورودي فرنانديز الذي قال “سنحت لنا الفرصة لنعيش تجربة لا تُنسى وسنحاول متابعة كتابة التاريخ مع هذا الفريق الكبير”.ومن جانبه أنهى المنتخب الأرجنتيني لكرة السلة مغامرة نظيره الفرنسي وأطاح به من بطولة العالم المقامة حاليا في الصين بالتغلب عليه 80-66.وواصل المنتخب الأرجنتيني انطلاقته الرائعة في البطولة بالتأهل إلى المباراة النهائية التي يلتقي فيها نظيره الإسباني الأحد.ولقن المنتخب الأرجنتيني نظيره الفرنسي درسا قاسيا وتغلب عليه بجدارة علما بأن الفريق الفرنسي فجر كبرى مفاجآت النسخة الحالية عندما أطاح بالمنتخب الأميركي حامل اللقب والمرشح الأبرز للبطولة من المربع الذهبي.وبهذا، يخوض كل من المنتخبين الأرجنتيني والإسباني المباراة النهائية للمرة الثانية فقط في تاريخ البطولة حيث أحرز كل منهما اللقب مرة واحدة سابقا.وكان المنتخب الأرجنتيني فاز بلقب النسخة الأولى للبطولة عندما استضافتها بلاده عام 1950 وتغلب وقتها على نظيره الأميركي في المباراة النهائية فيما توج المنتخب الإسباني بلقبه الوحيد السابق بالفوز على اليونان في نهائي نسخة 2006 باليابان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إسبانيا والأرجنتين إلى نهائي مونديال السلة) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إسبانيا والأرجنتين إلى نهائي مونديال السلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).