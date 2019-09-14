هواتف آيفون 11.. الخدعة تكتمل والدليل

2019/09/14 | 07:12

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متابعة :سومر نيوز

ما زال مستخدمو أندرويد يسخرون من المفهوم الذي أطلقته شركة أبل بعنوان "أبل تبتكر"، قائلين إن الشركة ال...

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