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جماهير برشلونة: نريد مبابي وليس نيمار


جماهير برشلونة: نريد مبابي وليس نيمار
2019/09/14 | 07:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

متابعة :سومر نيوز

قالت جماهير نادي برشلونة الإسباني، إنها تفضل أن يتعاقد العملاق الكتالوني مع النجم الفرنسي الشاب كيليا...

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