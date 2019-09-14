فرنسا.. الزعيم السابق لليمين المتطرف يواجه تهم اختلاس

2019/09/14 | 07:12

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متابعة:سومر نيوز

جرى توجيه الاتهام لمؤسس حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف في فرنسا جان ماري لوبن بـ"اختلاس أموال عامة...

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