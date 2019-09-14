2019/09/14 | 07:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
فرنسا.. الزعيم السابق لليمين المتطرف يواجه تهم اختلاس) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة:سومر نيوز
جرى توجيه الاتهام لمؤسس حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف في فرنسا جان ماري لوبن بـ"اختلاس أموال عامة...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
فرنسا.. الزعيم السابق لليمين المتطرف يواجه تهم اختلاس) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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