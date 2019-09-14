2019/09/14 | 07:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيأة الحشد تغلق مكاتبها في المحافظات وتشكل مجلساً جديداً أمر نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بتشكيل مجلس استشاري يضم عدة شخصيات بهدف "تنظيم العمل وتقديم الخدمات لعوائل الشهداء والجرحى والمقاتلين"، بعد إغلاق مكاتب الحشد في كافة المحافظات.وأظهرت وثيقة رسمية تحمل توقيع المهندس، أمراً بـ"إلغاء مديرية التعبئة {هيأة الحشد الشعبي} والمكاتب التابعة للهيأة في المحافظات كافة وانهاء تكليف مدراء المكاتب ومديرية التعبئة".وأمر المهندس بـ"تشكيل مجلس استشاري ضمن {معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين}، يضم 14 شخصا وردت اسمائهم في الكتاب لـ"الاستفادة من خبراتهم وتجاربهم القيمة في تنظيم العمل وتقديم الخدمات لعوائل الشهداء والجرحى والمقاتلين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيأة الحشد تغلق مكاتبها في المحافظات وتشكل مجلساً جديداً) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيأة الحشد تغلق مكاتبها في المحافظات وتشكل مجلساً جديداً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).