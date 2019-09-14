2019/09/14 | 07:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: LBes0sQZrew

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انا حبيب ابن مظاهر فارس الهيجاء وحرب تسعر فاصل اصحاب الحسين الشهيد بايادي فراتية) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. انا حبيب ابن مظاهر فارس الهيجاء وحرب تسعر فاصل اصحاب الحسين الشهيد بايادي فراتية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).