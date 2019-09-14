انفجار بمستودع لذخائر

2019/09/14 | 07:44

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متابعة :سومر نيوز

قالت الشرطة الإندونيسية إن انفجارا وقع، السبت، في مستودع للشرطة يحتوي على ذخائر تعود إلى الحرب العالم...

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