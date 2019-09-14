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انفجار بمستودع لذخائر "الحرب العالمية الثانية"


انفجار بمستودع لذخائر
2019/09/14 | 07:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

متابعة :سومر نيوز

قالت الشرطة الإندونيسية إن انفجارا وقع، السبت، في مستودع للشرطة يحتوي على ذخائر تعود إلى الحرب العالم...

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