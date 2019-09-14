2019/09/14 | 07:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
انفجار بمستودع لذخائر "الحرب العالمية الثانية") نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة :سومر نيوز
قالت الشرطة الإندونيسية إن انفجارا وقع، السبت، في مستودع للشرطة يحتوي على ذخائر تعود إلى الحرب العالم...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
انفجار بمستودع لذخائر "الحرب العالمية الثانية") نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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