اندلاع حريق في شركة أرامكو النفطية شرقي السعودية

2019/09/14 | 07:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت قناة "العربية" الفضائية، اليوم السبت، باندلاع حريق في شركة نفطية سعودية.

وذكرت القناة أن الدفاع المدني السعودي تمكن من السيطرة على حريق نشب فجر اليوم، في معمل لشركة "أرامكو" في مدينة بقيق في المنطقة الشرقية من المملكة.

وأشارت إلى أن الجهات الرسمية ستصدر لاحقا بيانا بشأن الحريق وأسبابه.

وكانت جماعة أنصار الله (الحوثيون)، قد أعلنت في 17 آب الماضي، أنها نفذت "أكبر عملية" منذ بداية الحملة العسكرية للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، واستهدفوا حقل نفط ومصفاة تابعة لأرامكو في المنطقة الشرقية بالمملكة.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.

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