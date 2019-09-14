سعد الله مزرعاني - مئوية «لبنان الكبير» والمتغيرات الأكبر!

2019/09/14 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعد_الله_مزرعاني أطلق الرئيس ميشال عون «احتفالية» «لبنان الكبير» بمناسبة دخول إعلان مشروع بلدنا التأسيسي مئويته الأولى ابتداءً من بداية أيلول الجاري.حمل الاهتمام والتبكير في إطلاق الاحتفالية دلالات عديدة في الشكل وفي المضمون.الاحتفالية تقع فعلياً في سياق يواظب فيه الرئيس عون وتياره على سياسة رفع شعار «استعادة الحقوق»، والتفاخر بما أنجزاه في هذا السياق على مستوى النفوذ في مؤسسات السلطة والإدارة كافة: في الوطن......

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