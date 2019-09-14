فهد المضحكي - المثقف والنرجسية!

2019/09/14 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فهد_المضحكي ان مصطلح النرجسية دقيق وشائك، وحتى وقتنا الحاضر لم يستطع عالم تحديده في تعريف محدد واضح، فحتى الآن ظهرت عدة تعريفات له.يقال ان النرجسية هي حب الذات وهي سمة للشخصية لدى جميع الافراد ولكن بدرجات متباينة؛ فمنهم من تكون نرجسيته واضحة، ومنهم من يمتلكها بدرجات قليلة، فالفرق هنا في الدرجة وليس في النوع.في بحثها «النرجسية وعشق الذات»، تشير الباحثة سهام شباط إلى ان الشخصية النرجسية تشعر بال......

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