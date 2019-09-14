2019/09/14 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس قال متحدث باسم وزارة الداخلية السعودية في بيان إن هجمات بطائرات مسيرة على معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص يوم السبت سببت حرائق أخمدتها قوات أمن الشركة.ولم يذكر البيان الذي نشرته وسائل الإعلام الرسمية مصدر الهجمات.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية السعودية : طائرات مسيرة أشعلت حرائق في شركة نفط وكالة خطوة برس.

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