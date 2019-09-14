هازارد يسجل أول تواجد في الليغا اليوم

2019/09/14 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس اعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه التي ستخوض مباراة ليفانتي، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.وشهدت القائمة تواجد إيدين هازارد وألفونس أريولا، بينما غاب كل من “لوكا مودريتش وإيسكو وفيدي فالفيردي وإبراهيم دياز وماريانو دياز وجاريث بيل وألفارو أودريوزولا”.

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