بعد قصف القرى.. القوات الأمنية تطلق عملية تفتيش عن خلايا داعش ببساتين المقدادية

2019/09/14 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، السبت، بانطلاق عملية تفتيش عن خلايا داعش ببساتين المقدادية.

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